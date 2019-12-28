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Giriş Tarihi : 28-12-2019 10:05

İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede çok bulutlu hava öngörülüyor.

Bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

ETİKETLER: kar karışık yağmur hava durumu
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