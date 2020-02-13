EKONOMİ
Giriş Tarihi : 13-02-2020 17:10

Yerli otomobil için 10 ülke bayilikle ilgili irtibata geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yerli otomobil için şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var." dedi.

Yerli otomobil için 10 ülke bayilikle ilgili irtibata geçti

TBMM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasına ilişkin, CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak tam bir saçmalıktır." dedi.

Varank, "Yerli otomobil için şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var." diye konuştu.

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ETİKETLER: YERLİ OTOMOBİL SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK
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