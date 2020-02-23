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Giriş Tarihi : 23-02-2020 18:04

Ankara derbisinde kazanan Gençlerbirliği oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Ankara derbisinde kazanan Gençlerbirliği oldu

Ankara

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

İlk yarı 

Süper Lig'in 23. haftasındaki Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

10. dakikada savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top kaleci Nordfeldt'ten döndü.

18. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasında kaleci Friedrich'in uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahasının sağındaki Candeias'ta kaldı. Portekizli futbolcunun yerden pasında, Sessegnon'un penaltı noktası civarında gelişine yaptığı vuruşta Friedrich gole izin vermedi.

24. dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lukasik'in uzak köşeye yaptığı vuruşta Nordfeldt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 75. dakikasında Sio düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.

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ETİKETLER: gençlerbirliği Ankaragücü
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