E-ehliyetli Şoförler. E-ehliyetli Şoförler. ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 14-06-2023 11:03 Güncelleme : 14-06-2023 11:03 19 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Emekli Şoför E-ehliyetli Şoförler. KAZAN Saray'daki işyerimize E-ehliyetli Şoförler. 0553.397 32 70 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Ön Muhasebe personeli İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ TECRÜBELİ yıkamacılar Elektrik Zayıf Akım Personeli ÇAYYOLU'ndaki büfemize KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. KAPLAMA ve boya atölyemize dolgun ücretle Şoför, Kurye ve Yükleme elemanı Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor E-sınfı ehliyetli Bay Garson ve Belboylar VASIFLI- Vasıfsız gençler. Çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler