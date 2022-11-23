DÜZCE GÖLYAKA'DA DEPPEM. İSTANBUL ve ANKARA'DA DA HİSSEDİLDİ

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Şu ana kadar gelen bir can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. AFAD Ekipleri sarsıntının bulunduğu illerde saha taraması yapıldığını açıkladı.

Afad şu ana kadar 18 artçı deprem olduğunu açıkladı. (Saat 05.03)

Deprem nedeniyle Düzce'de okullarda eğitime bir gün ara verildi.