TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi : 13-12-2019 10:59

Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası keşfedildi

Bilim adamlarının 40 yılı aşkın süredir yaptığı çalışmalar sonucunda Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası Antarktika'da keşfedildi.

Dünya'nın kıtalardaki en derin noktası keşfedildi

California Irvine Üniversitesi'nden bir grup buzul bilimci, 40 yılı aşkın süredir 19 araştırma enstitüsünden alınan verilerin yanı sıra radar ve uydu görüntülerini kullanarak beyaz kıta Antarktika'nın yeni bir haritasını çıkardı. 

Haritada kıtasal Dünya'nın en derin noktasının, Antarktika'nın doğusunda Denman Buzulu'nun aşağısında, deniz seviyesinin 3 bin 500 metre altında buz dolu bir kanyon olduğu tespit edildi.

"BedMachine Antarctica" adı verilen haritayla ilgili ayrıntıların, "Nature Geoscience" dergisinde yayınlanacağı belirtildi.

Bilim adamları, sadece okyanuslarda bundan daha derin vadilerin bulunduğuna dikkati çekti.

Haritada buz tabakasının altında ana kayaların biçimlerinin benzersiz biçimde detaylandırıldığı görülüyor.

ETİKETLER: ANTARKTİKA DENMAN BUZULU EN DERİN NOKTA
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