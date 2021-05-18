SAĞLIK
Giriş Tarihi : 18-05-2021 05:53

DÜNYA ÜLKELERİ ARASINDA AŞI SIRALAMASI. TÜRKİYE 9.SIRADA

AŞI SIRALAMASI

DÜNYA ÜLKELERİ ARASINDA AŞI SIRALAMASI. TÜRKİYE 9.SIRADA

         En fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülkeler sıralamasında Çin, zirvede yer aldı. Onu sırasıyla ABD, Hindistan ve İngiltere izledi. Türkiye ise bu sıralamada 25 milyon 788 bin doz aşıyla 9. sırada yer aldı.

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dünya genelindeki durumu açıklandı. "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 392 milyon 990 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke oldu. Onu 270 milyon 830 bin ile ABD, 181 milyon 540 bin ile Hindistan, 56 milyon 20 bin ile İngiltere izledi.

       Bu sıralamayı Brezilya 52 milyon 640 bin, Almanya 39 milyon 410 bin, Fransa 28 milyon 4701 bin, İtalya 27 milyon 10 bin, Türkiye ise 25 milyon 788 bin doz aşıyla izledi.

ETİKETLER: dkoronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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