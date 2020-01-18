Domuz gribiyle ilgili gerçekler

Grip salgınının devam ettiği bugünlerde H1N1 virüsünün (domuz gribi) iki can aldığı iddiaları paniğe yol açtı. İşte İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk’in hastalıkla ilgili açıklamaları:

İstanbul Beylikdüzü'nde geçen hafta hayatını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğun ölümü sebebinin H1N1 virüsü olabileceği iddia edildi. İki çocuğun, görev yaptığı hastaneye getirildikleri sırada hayatlarını kaybettiğini belirten Uzman Doktor Nilüfer Şenbecerir, Sağlık Bakanlığı'nın konu ile ilgili araştırma başlattığını belirtirken; Prof. Dr. Osman Erk, bu konuda hayati uyarılarda bulundu…

Prof. Dr. Osman Erk

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribi mevsimsel gribe benzer bir hastalık tablosu yaratır ama çok daha hızlı yayılma riski taşır. Klinik belirti ve bulguları mevsimsel gripten farklı değildir. Yüksek ateş, öksürük, boğaz- baş ağrısı, yaygın vücut ağrıları, üşüme, yorgunluk, bazen ishal ve kusma en sık görülen belirtilerdir. Hastalar belirtilerin başlamasından bir gün önce ve 7 gün sonrasına kadar enfeksiyonu diğer kişilere bulaştırabilir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Özellikle çocuk, genç ve hamileler risk altındadır, yaşlılara bulaşma olasılığı azdır. Bunların dışında kronik hastalıkları olanlarda, şeker hastalarında ve kanser tedavisi görenlerde de risk fazladır.

HANGİ YOLLA BULAŞIR?

Öksürük ve hapşırma yoluyla çevreye yayılan virüs partikülleri insanlara direkt olarak bulaşabilir. Bunun dışında virüs partiküllerinin bulaştığı masa, sandalye, kapı kolu gibi yüzeylerle temas sonrası ellerin ağıza, buruna ve gözlere değmesiyle kolaylıkla yayılır.

TEŞHİSİ KOLAY MI?

Hastalığın kesin tanısı boğaz, burun süprüntüsü gibi üst solunum yolu sekresyonlarında virüsün görülmesiyle konulur. Antibiyotik ve aspirin tedavide asla kullanılmamalıdır. Erken dönemde gereken hastalarda doktor kontrolünde ilaç kullanılabilir.

NELERE YOL AÇABİLİR?

Diğer grip türlerinde olduğu gibi domuz gribi de zatürre, kalp kası iltihabı (miyokardit), beyin zarı iltihabı (menenjit), beyin iltihabı (ensefalit) gibi komplikasyonlara yol açabilir ve öldürücü olabilir. Domuz gribinden ölüm oranı mevsimsel grip kadardır.

İŞTE KORUNMA YOLLARI

Öksürme ve hapşırma esnasında ağız ve burun kağıt mendille kapatılmalı, mendil çöpe atılmalıdır. Gripli kişilerden mümkün olduğunca uzak durulmalı, aynı ortam paylaşılıyorsa maske takılmalı, eller sık sık sabunlu suyla yıkanmalıdır. Virüsün yayılmasını önlemek için kapı kolları, mutfak tezgahları, masalar ve oyuncaklar deterjanla silinmelidir. Hasta kişilere ait çarşaf, çamaşır, havlu, çatal, bıçak, bardak gibi nesnelerle temas edilmemelidir.

AŞISI VAR MI?

Şu anda kullanılmakta olan aşı domuz gribine karşı da koruma sağlar. Aşı domuz gribi yanı sıra bu yıl en çok görülen 3 grip etkenine karşı etkilidir. Aşıda herkesin çok korktuğu cıva ve alüminyum gibi unsurlar bulunmamaktadır.