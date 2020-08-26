DOLARIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 11,94, en düşük faiz yüzde 11,93 ve en yüksek faiz yüzde 12,14 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük yüzde 11,31, ortalama yüzde 11,32 ve en yüksek yüzde 11,50 oldu.Merkez Bankası, dün Borsa İstanbul'dan verdiği yüzde 9,75 faizli fonlama tutarının azalabileceğine ve daha yüksek maliyetli geleneksel reponun payını artabileceğine işaret etti.
BAZI BANKALAR GLP'YE GİTTİ
Bu arada uzun zamandır ilk defa bazı bankalar geç likidite penceresi imkanı ile yüzde 11,25 maliyetle kaynak kullandı. Reuters'a konuşan bir bankacı, "TCMB bankaları GLP kullanımına yönlendirmiyor ancak piyasada likidite homojen olmadığından GLP kullanımı yine dünkü gibi olabilir. Her iki fonlama yönteminde de faizler oldukça yakın ancak uygulamalardan bankanın piyasayı ana fonlamasının geleneksel repo ihaleler olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: Yeniçağ 25.8.2020
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