EKONOMİ
Giriş Tarihi : 03-03-2020 10:10

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL G7 ülkelerinin salgının ekonomik etkisine karşı birlikte önlem alabileceği beklentisiyle, güne dün test ettiği 6.2640 seviyelerinden bu sabah 6.18'li seviyelere gerileyerek başladı. Piyasada gözlerin çevrildiği tüketici fiyatları endeksinde (enflasyon) şubatta artış aylık yüzde 0,35, yıllık yüzde 12,37 oldu.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL İdlib’de geçtiğimiz hafta Türk askerlerine yapılan hain saldırının ardından iyice tırmanan jeopolitik tansiyon ve gündemini koruyan corona virüs endişeleriyle son iki haftadır sert satış baskısı altında idi.

Küresel borsalar ve petrol fiyatları, G7 konferans görüşmesi öncesinde dünya genelindeki politika yapıcıların ekonomiyi corona virüsün etkilerinden korumak için harekete geçecekleri konusundaki artan spekülasyonlardan dolayı kazanımlarını artırdı.

 

 

Kaynakların verdiği bilgiye göre, G7 ülkelerinin finans bakanlarının corona virüs salgını ve onun ekonomik yansımalarıyla baş edebilmek için gerekli olan tedbirleri ele almak amacıyla bugün TSİ 15.00’te konferans görüşmesi yapmaları bekleniyor.

 

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Önce global merkez bankalarından faiz indirimi desteği, ardından da G7 ülkelerinin mali destek açıklayabileceği beklentisi risk iştahını artırdı” dedi ve ekledi:

“Jeopolitik gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyareti, AB ve ABD ile ilişkiler yakından izlenmeye devam ediyor.”

Kur dün ise ABD başta olmak üzere corona virüsün ekonomik etkilerine küresel faiz indirimi ile yanıt verileceğine yönelik artan beklentilerle gerilemeye başlamıştı. Aynı şekilde TL cinsi piyasalara da bu değer kazancı olarak yansımıştı.

ETİKETLER: dolar enflasyon piyasalar
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2449
  • 2Trabzonspor2348
  • 3Galatasaray2448
  • 4Sivasspor2448
  • 5Beşiktaş2440
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2439
  • 8Göztepe2334
  • 9Gaziantep FK2431
  • 10Denizlispor2427
  • 11Gençlerbirliği2427
  • 12Antalyaspor2426
  • 13Yeni Malatyaspor2324
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2422
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2420
  • 18Kayserispor2419
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA