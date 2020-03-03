Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL G7 ülkelerinin salgının ekonomik etkisine karşı birlikte önlem alabileceği beklentisiyle, güne dün test ettiği 6.2640 seviyelerinden bu sabah 6.18'li seviyelere gerileyerek başladı. Piyasada gözlerin çevrildiği tüketici fiyatları endeksinde (enflasyon) şubatta artış aylık yüzde 0,35, yıllık yüzde 12,37 oldu.

Dolar/TL İdlib’de geçtiğimiz hafta Türk askerlerine yapılan hain saldırının ardından iyice tırmanan jeopolitik tansiyon ve gündemini koruyan corona virüs endişeleriyle son iki haftadır sert satış baskısı altında idi.

Küresel borsalar ve petrol fiyatları, G7 konferans görüşmesi öncesinde dünya genelindeki politika yapıcıların ekonomiyi corona virüsün etkilerinden korumak için harekete geçecekleri konusundaki artan spekülasyonlardan dolayı kazanımlarını artırdı.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, G7 ülkelerinin finans bakanlarının corona virüs salgını ve onun ekonomik yansımalarıyla baş edebilmek için gerekli olan tedbirleri ele almak amacıyla bugün TSİ 15.00’te konferans görüşmesi yapmaları bekleniyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Önce global merkez bankalarından faiz indirimi desteği, ardından da G7 ülkelerinin mali destek açıklayabileceği beklentisi risk iştahını artırdı” dedi ve ekledi:

“Jeopolitik gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyareti, AB ve ABD ile ilişkiler yakından izlenmeye devam ediyor.”

Kur dün ise ABD başta olmak üzere corona virüsün ekonomik etkilerine küresel faiz indirimi ile yanıt verileceğine yönelik artan beklentilerle gerilemeye başlamıştı. Aynı şekilde TL cinsi piyasalara da bu değer kazancı olarak yansımıştı.