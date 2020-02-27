EKONOMİ
Giriş Tarihi : 27-02-2020 10:29

Dolar ne kadar oldu?

Corona virüsün etkisi piyasalarda hala hissedilirken dolar/TL güne 6.15'in üstünde başladı.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL corona virüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişelerle hafta başında yaşadığı sert yükseliş sonrası Mayıs 2019’dan beri en yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

ABD hisselerinin dün yüzde 3’e ulaşan sert kayıpları ile birlikte kuru yukarı yönlü baskılayacak küresel riskten kaçış kuvvetli.

Hafta başında havacılık sektöründe yüzde 6’ya bankacılıkta yüzde 4’e yaklaşan, dolar/TL’de ise 6.16’nın üzerinin test edilmesiyle sonuçlanan sert satışların ardından piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve küresel gelişmeleri takip ediliyor.

 

Pazartesi günü yaşanan kuvvetli satış baskısı ardından piyasalar iki günde dalgalı ancak daha yatay bir seyir izliyor.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gerilim kaynağı olan Halkbank’ın ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmek ile yargılandığı dava süreci de piyasalarda takip ediliyor.

ETİKETLER: DOLAR PİYASALAR CORONAVİRÜS EURO ALTIN
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