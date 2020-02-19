Dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz açıklayacağı güne dolar/TL 6.05 seviyesinin üstünde başladı. Temmuz ayından bu yana faiz indirimine devam eden Merkez'in alacağı karar 14.00'da açıklanacak. Akşam saatlerinde ise Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararının gerekçesini açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı ve Fed tutanaklarının izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,06 seviyesinden başladı.

TCMB son dönemde faiz indirim alanının büyük bölümünü kullandığı mesajını veriyor ancak yeni indirimlere tam olarak kapıyı kapatmıyor. Reuters’ın son iki anketinde de faiz indirim miktarında azalışlar dikkat çekerken indirim yapılmayacağı beklentileri de tahminlerde artık daha çok yer alıyor.

Bankacılara göre TCMB enflasyonda önümüzdeki dönemde yaşanacak düşüşleri öne çıkararak faiz indirimlerine yavaşlayarak devam edecek.

Reuters anketinde yıl sonuna ilişkin tahminler ise %10 seviyesinde oluşuyor. TCMB Murat Uysal başkanlığındaki son 5 PPK toplantısında toplam 1,275 baz puanlık faiz indirimine gitti. Bu seviyeler mevcut %11.25 politika faizinden bugüne kadar yapılan 1,275 baz puan indirime göre oldukça sınırlı 125 baz puan bir indirim anlamına geliyor.

Bankacılar kamu bankalarının artan döviz arzının TL’yi destekleyen önemli bir unsur konumunda olduğunu da belirtiyorlar. Öte yandan swap fiyatlamaları ise BDDK’nın son sınırlayıcı düzenlemeleri ardından faiz indirimi için bugün bir gösterge konumunda değil.

İşlemciler ise 2019 yaz ayından beri yapılan 12.75 puan indirimle birlikte enflasyonda %12’li seviyelerden belirgin düşüşün henüz yaşanmamış olmasını TL’nin korumasını zayıflatan bir unsur olarak görüyorlar.

Bugün için ise indirim yapılmaması ya da 25 veya 50 baz puanlık bir adım atılması piyasalar açısından yeni bir haber getirmeyecek. Bankacılar TCMB’nin hızlanan iç talep ve bunun cari açık enflasyon ekonomik aktiviteye etkisine ilişkin yorumlarını da izleyecekler. PPK söylemlerindeki değişiklikler yakından takip edilecek.

Jeopolitik gelişmelerde Suriye’ye yönelik endişeler de piyasada takip edilen konulardan biri ve baskı unsuru olmayı sürdürüyor. Türkiye, iki haftada 13 Türk askerinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılar ardından Suriye güçlerinin geri çekilmesi için ay sonuna kadar süre verdi. Ankara geri çekilme olmaması halinde Esad güçlerini Türkiye’nin kendisinin püskürteceğini Moskova’ya da bildirdi.

İki gündür Moskova’da görüşmelerde bulunan Türk heyet ise dün görüşmelerini tamamlarken Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, müzakerelerden Türkiye’yi tatmin edici bir sonuç çıkmadığını söyledi.

Hafta boyunca izlenecek diğer gelişmeler arasında TBMM Genel Kurul’da görüşmeleri başlanan bankacılık kanununda değişiklik öngören kanun teklifi de yer alıyor. Teklifin bugün yasalaşması bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kısa sürede sürecin tamamlanacağına yönelik açıklamaları ardından İş Bankası’nın hisse devri öngören bir düzenlemenin TBMM’ye gelip gelmeyeceği de piyasalarda takip ediliyor.

TCMB’NİN DESTEĞİYLE GERİLEYEN TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELİŞTE

TCMB’nin tahvil portföyünü 19 milyar TL’den bilançosunun %5’ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL’ye çıkaracak olması ve Hazine’nin uzun süredir uzun vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etmemesi tahvil getirilerindeki düşüş sürecini destekler nitelikte. Ancak son günlerde artan riskten kaçış düşüşü durdurmuş durumda.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi geçen yıl Mayıs’ta %21 seviyesinden 10 puan geriledikten sonra sınırlı yükselişte. Önceki hafta Cuma günü spot kapanışta %10.60 olan ortalama bileşik getiri dün %11.41 oldu.

Gösterge 10 yıllık tahvilde de seyir benzer şekilde. Ocak sonunda en son 2016 yılı son aylarında görülen %9.96 seviyesi test edildikten sonra getiriler yükselişte. Önceki hafta Cuma günü %10.44 olan ortalama bileşik getiri dün spot kapanışta bileşik %11.27 oldu