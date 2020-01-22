EKONOMİ
Giriş Tarihi : 22-01-2020 09:52

Dolar ne kadar oldu?

Çin'de ortaya çıkan 2019-nCoV adı verilen corona virüs dünyayı tehdit ederken Asya piyasaları da salgından etkilendi. Yatırımcılar Asya Borsaları'ndan çıkarken ABD ve Alman hazine kağıtlarına yatırım yaptı. Dolar/TL 5.90'ın üzerindeki seyrine devam ediyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL güne 5,93 seviyesinden başladı, Davos zirvesi izlenecek.

Davos zirvesinden gelen açıklamalar ve Çin’de ortaya çıkan yeni virüs ile ilgili gelişmelerin izleneceği yeni güne Dolar/TL 5,93 seviyesinden başladı. Dolar/TL bugün en düşük 5,9273, en yüksek 5,9404 seviyesini gördü. Euro/TL 6,57 seviyesinden açıldı.

Piyasa bugün şu olayları ve yankılarını takip edecek: Çin’de ortaya çıkan, insandan insana bulaştığı tespit edilen ve henüz bir tedavisi bulunmayan coronavirüs salgınında resmi olarak teyit edilmiş vaka sayısının 440’a ulaştığı bildirildi.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Halkbank'ın hakkında açılan davaya dahil olmadığı her bir gün için bir milyon dolar para cezasına çarptırılmasını, katılmama konusunda ısrarcı olması halinde para cezasının her hafta katlanarak arttırılmasını talep etti.

 

TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından TL faizlerindeki düşüşün para birimini dezavantajlı bir konuma getirdiği endişesi satış baskısında etkili. Bu endişeye yönelik kredi derecelendireme kuruluşlarının yorumları da satış baskısını tetikleyen unsurlar arasında.

Öte ayndan TL’yi baskılayan unsurlarda Rekabet Kurumu’nun 20’den fazla banka için ön araştırma başlatması da eklendi. Bu endişe Albayrak’ın “endişe edecek birşey yok” söylemiyle azalsa da devam ediyor.

Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye kredi sınırlamasını sürdürecek.

Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng, Çin’in global yatırımcılara piyasalarına daha büyük erişim imkanı vermek için reformlarına devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden azli istemiyle başlatılan yargı sürecinde Senato’daki ilk duruşma gerçekleşti. 

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