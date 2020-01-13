EKONOMİ
Giriş Tarihi : 13-01-2020 09:25

Dolar ne kadar oldu?

ABD ve İran arasında sıcak çatışma ihtimalinin şimdilik rafa kalkmasıyla birlikte piyasalar, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşması ve Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Dolar/TL haftaya 5.87 seviyesinde başladı.

Dolar ne kadar oldu?

ABD ile Çin arasında uzun zamandır beklenen ticaret anlaşmasının imzalanacağı ve Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı yeni haftanın ilk gününe Dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı. Bugün ise Türkiye’de ödemeler dengesi verileri takip edilecek.

ÇİN EKİBİ WASHINGTON’A GİTTİ

ABD ile Çin arasında Ticaret Anlaşmasının ilk bölümü 15 Ocak’ta imzalanıyor. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının ilk bölümünü imzalamak için Bugün Washington'a gidecek.

ABD ve Çin, her iki ülkedeki reformların ilerletilmesi ve aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için yılda 2 kez bir araya gelmek için anlaştılar.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin’in üzerinde uzlaştıkları faiz 1 ticaret anlaşmasındaki taahhütlerde, anlaşmanın çevirisinin yapıldığı süreçte bir değişiklik olmadığını söyledi.

Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 12’si faizde değişiklik olmayacağı, 9’u düşüş olacağı yönünde görüş bildirdi.

ETİKETLER: abd iran dolar euro faiz altın merkez bankası
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