EKONOMİ
Giriş Tarihi : 23-01-2020 11:13

Doğuş Gayrimenkul’den satış

Doğuş GYO borç azaltmak amacıyla D-Ofis Maslak için Kuveyt Türk ile 40 milyon euroluk "sat ve geri kirala" sözleşmesi imzaladı.

Doğuş Gayrimenkul’den satış

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması amacı ile İstanbul’daki D-Ofis Maslak gayrimenkulunun 40 milyon euro’ya “sat ve geri kirala” yöntemiyle satılması ve sözleşme vadesi sonunda geri alınması için Kuveyt Türk ile finansal kiralama sözleşmesi imzaladı.

KAP’a dün akşam yapılan açıklamada, “Mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması yönünden olumlu olacaktır. Sözkonusu gayrimenkul, satışı takiben geri kiralanacağından işlemin şirketimiz faaliyetlerine olumsuz bir etkisi olmayacaktır.İşlem bir satış işlemi olmayıp “Sat ve Geri Kirala” adı altında finansman işlemidir” denildi. 

ETİKETLER: doğuş gayrimenkul doğuş gyo kredi
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