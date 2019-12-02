GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-12-2019 09:52

Doğu Karadeniz'de kar ve şiddetli yağmur bekleniyor

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de kar ve şiddetli yağmur bekleniyor

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli yağmur etkili olacak.

Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ile yoğun kar yağışı bekleniyor.

Muhtemel sel, su baskını, heyelan riskinin yanı sıra bin metre üzeri rakımlı yerlerde kar yağışı (20 santimetre) nedeniyle buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

ETİKETLER: DOĞU KARADENİZ TRABZON KAR VE YAĞMUR UYARISI
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA