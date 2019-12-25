SAĞLIK
Giriş Tarihi : 25-12-2019 14:39

Doğal hareket ortamı bulamayan çocuklarda hastalık riski artıyor

Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, yeterince hareket özgürlüğü bulamayan çocuklarda, obezite, D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin baskılanması, internet bağımlılığı, öz güven eksikliği ve pek çok ruhsal problemin görülebileceğini bildirdi.

Doğal hareket ortamı bulamayan çocuklarda hastalık riski artıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sağlıklı büyümesi, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olabilmesi için doğal ortamlara ihtiyaçları olduğunu hatırlatarak, günümüzde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 78'inin kentlerde yaşadığını söyledi.

Hızlı ve düzensiz kentleşme nedeniyle çocukların kendilerine oyun alanı bulamadığına işaret eden Arıca, çocukların izole şekilde evlere hapsolduğunu aktardı.

Arıca, "Çocuklar hem tatil hem okul döneminde kapalı alanda kalmaya mecbur ediliyor. Yeterince hareket özgürlüğü bulamayan çocuklarda, beraberinde obezite, D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin baskılanması, internet bağımlılığı, öz güven eksikliği ve pek çok ruhsal problem görülebiliyor." dedi.

Çocukların sağlıklı şekilde büyümesi ve gelişmesi için bol bol güneşten faydalanmaları gerektiğine dikkati çeken Arıca, şunları kaydetti:

"D vitamini vücudumuzda güneş ışınlarına maruz kaldığımız zaman sentezlenen bir hormondur. Halk arasında güneş vitamini olarak bilinir. Vücutta depolanabilen bir hormondur. D vitamini kemik mineral yapısını güçlendirerek aynı zamanda vücudun kalsiyum oranını düzenlemektedir. D vitamini eksikliği, uzun dönemde çocuklarda raşitizme sebep olmaktadır. D vitamini eksikliği olan çocuklarda bağışıklık sistemi baskılanmakta ve daha sık enfeksiyon görülmektedir. Çocuklar hareket etmek için yaratılmışlardır. Günün çoğunluğunu kapalı ortamda geçirme, beraberinde fiziksel aktivite azlığına ve çocuklarda obeziteye sebep olmaktadır."

Çocuklarda obezitenin en önemli sebebi fiziksel aktivite yetersizliği

Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, çocuklarda obezitenin en önemli sebebinin fiziksel aktivite yetersizliği ve besinlerle vücuda alınan enerjinin harcanamaması olduğunu dile getirerek, "Çocukluk çağı obezitesi tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmiştir. Obez çocuklarda kas eklem harabiyeti, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, erken ergenlik, sık solunum yolu enfeksiyonu geçirme ve ruhsal bozukluklar da daha sık görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İnternet bağımlılığının çocuklarda ruhsal problemlere ve güvenlik sorunlarına yol açtığını vurgulayan Arıca, şöyle devam etti:

"Günümüzde çarpık kentleşme sonucunda çocuk oyun alanlarının giderek azalması ve güvenlikle ilgili sorunlar nedeniyle eğitimciler sınıf dışı açık havada çocukların rahatça koşup oynayabileceği güvenli alanlarda eğitime yönelmektedir. Doğada açık havada yapılan eğitimler çocukların öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve problem çözme yeteneklerini artırmakta, bilişsel, psikososyal ve fiziksel gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Sınıf dışı öğrenme alanlarının artması ve eğitim müfredatlarının doğada eğitimle güçlendirilmesiyle daha sağlıklı nesillere kavuşacağız."

ETİKETLER: açık havada eğitim çocukluk çağı hastalıkları fiziksel aktivite
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