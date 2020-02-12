EKONOMİ
Giriş Tarihi : 12-02-2020 16:11

Doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ocakta gerçekleşen doğal gaz tüketim verilerine ilişkin rekorların yer aldığı infografik paylaştı.

Doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Bakanlığın resmi twitter hesabından paylaşılan "Rekor tüketime rekor arz" başlıklı infografikte, ocakta 6,7 metreküple aylık bazda bugüne kadarki en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Sanayide son 5 yılın doğal gaz tüketim rekorunun kırıldığı belirtilen paylaşımda, konut bazlı tüketimde de tüm zamanların en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği kaydedildi.

Paylaşımda, 27 gün boyunca 200 milyon metreküp üzeri günlük gaz tüketimiyle bu alanda da rekor kırıldığı belirtilerek, doğal gazda oluşan bu talebin hiçbir kısıntı ve kesinti yapılmaksızın karşılandığı bildirildi.

Doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

ETİKETLER: DOĞALGAZ TÜKETİMİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
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