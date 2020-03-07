EKONOMİ
Giriş Tarihi : 07-03-2020 16:16

DİSK iki özel banka ile promosyon anlaşması imzaladı

DİSK Emekli Sen tarafından özel bankalarla yürütülen pazarlıklar sonucu QNB Finans Bank ve TEB’in 1250 liralık promosyon ödemesini kabul ettiği açıklandı.

DİSK iki özel banka ile promosyon anlaşması imzaladı

Geçen hafta belli olan emeklilere ödenecek banka promosyon rakamlarının ardından DİSK Emekli Sen tarafından özel bankalarla yürütülen pazarlıklar sonucu QNB Finans Bank ve TEB'in 1250 liralık promosyon ödemesini kabul ettiği açıklandı. Pazartesi günü ise Yapı Kredi, ING, İş Bankası ve Denizbank rakamlarını açıklayacak.

Geçen hafta emeklilere ödenecek banka promosyon rakamlarının 500-750 lira arasında olduğu açıklamasının ardından DİSK Emekli Sen tarafından özel bankalarla yürütülen pazarlıklar sonucu QNB Finans Bank ve TEB'in 1250 liralık promosyon ödemesini kabul ettiği açıklandı. Pazartesi günü ise Yapı Kredi, İNG, İş Bankası ve Denizbank rakamlarını açıklayacak.

DİSK Emekli Sen MYK adına açıklama yapan Genel Başkan Cengiz Yavuz, iki banka ile anlaşma sağlandığını pazartesi günü ise diğer özel bankaların da teklifini alacaklarını söyledi.

Yavuz'un açıklaması şöyle: “Türkiye'de önceki yıllarda, bankalar, çalışanların maaş ödemelerini alabilmek için bir yarışa girmişlerdi. Bu yarış, çalışanlar ile işverenlere verilen promosyon miktarı üzerinden yürütülüyordu. 2007 yılında, 2007/21 sayılı genelge ile promosyon ödenmesine ilişkin esaslar belirlenmişti. Genelgenin yayınlanmasının üzerinden on yıl geçinceye kadar ise 13 milyon emeklinin işvereni konumunda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu gerekli çalışmaları yapmamış ve emeklilere promosyon ödenmesini sağlamamıştı.

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