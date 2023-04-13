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Dikişçi

Dikişçi

TEKSTİL KONFEKSİYON
Giriş Tarihi : 13-04-2023 17:32   Güncelleme : 11-04-2023 17:32
Dikişçi

KOLTUK imalatı için döşemeci dikişçi bay- bayan eleman aranıyor.

  0312.351 28 55
 

 

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