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Dikiş elemanı.

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TEKSTİL KONFEKSİYON
Giriş Tarihi : 07-08-2023 13:57   Güncelleme : 07-08-2023 13:57
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KAHRAMANKAZAN Orhaniye Mahallesi'ndeki Çadır fabrikamıza Dikiş elemanı. 0536.368°19°81
 

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