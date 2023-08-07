KAHRAMANKAZAN Orhaniye Mahallesi'ndeki Çadır fabrikamıza Dikiş elemanı. 0536.368°19°81
Dikiş elemanı.
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TEKSTİL KONFEKSİYON
Giriş Tarihi : 07-08-2023 13:57 Güncelleme : 07-08-2023 13:57
KAHRAMANKAZAN Orhaniye Mahallesi'ndeki Çadır fabrikamıza Dikiş elemanı. 0536.368°19°81
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