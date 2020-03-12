DÜNYA
Giriş Tarihi : 12-03-2020 08:54

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 172'ye yükseldi

Çin’de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 172’ye yükseldi.

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 172'ye yükseldi

Pekin

 

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Can kayıplarının 10’u Hubey eyaletinde, biri Şaanşi eyaletinde kaydedilirken, ülkede bugüne kadar Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı üçü Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 172’ye ulaştı. Toplam saptanan Kovid-19 vakası 80 bin 793’e çıktı.

#İnteraktif ‪- Bir bakışta koronavirüs salgınıKoronavirüs yayılma haritasıKoronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler62 bin 793 kişi taburcu edildi

Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793’e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253’e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701’e geriledi.

Diğer yandan son 24 saatte üçü Guangdong, ikisi Gansu ve biri Hınan eyaletinde olmak üzere dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında Kovid-19 tespit edildi. Böylelikle Çin’de "ithal vaka" olarak adlandırılan vakaların sayısı 85’e yükseldi.

Kovid-19 vakaları Çin ana karası dışında Hong Kong’da ise 129’a çıktı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

 

ETİKETLER: çin kovid-19 koronavirüs
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