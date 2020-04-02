Almanya Cumhurbaşkanı'ndan yeni tip koronavirüs salgınında yardımlaşma çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında toplumsal yardımlaşma çağrısı yaptı.

Berlin

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yayınladığı görüntülü mesajında sıkıntılı bir dönemden geçildiğini hatırlatarak ''Bu kriz derinliklerdeki korkularımızı uyandırdı.'' dedi.

Başkalarına yardım etmeye çalışanları örnek gösteren Steinmeier, ''Bu birkaç örnek bize şunu gösteriyor. Belki izolasyona mahkum olabiliriz ama faaliyetsizliğe asla.'' diye konuştu.

Claudia Meister adlı doktorun kendisine, ''Bu krizin iyi bir tarafı da var, şimdi birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz.” dediğini aktaran Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, ''Birbirimizi şimdi daha iyi tanıyacaksak, birbirimize en iyi yanımızı gösterelim, birbirimize insanlığı gösterelim ve dayanışma içeresinde olalım. Eğer bunu başarabilirsek, toplumumuz bu krizde parçalanmayacak, tam aksine birbiriyle kenetlenecektir.'' değerlendirmesini yaptı.

Kovid-19'a karşı ülkede alınan önlemleri hatırlatan Steinmeier, ''Yaşlı komşular için alışveriş yaparak bilhassa nadiren konuştuğumuz kişileri, ailemizi telefonla arayarak, toruna telefonla uyku masalı anlatarak, şu günlerde ziyaret edemediğimiz bakımevinde olan sevdiklerimize kart veya mektup göndererek, internette yer alan çok sayıdaki platformları ve fikirleri kullanarak herkes birbirine yardım edebilir.'' ifadelerini kullandı.

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