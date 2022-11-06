DEVLET YARDIMI ALMA KOŞULLARI

PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu?

Birçok kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahibi olan kişilere devlet yardım etmektedir. Geçimini sağlayamayan kişilere belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve daha birçok başka kurum yoksul kişilere yardımda bulunulmaktadır.

Yoksul vatandaşlara eğitim, giysi, eşya, yakacak, sağlık gibi pek çok yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar sayesinde birazda olsa ihtiyaç sahipleri rahatlamaktadır. Yardımda bulunan kurumlar ise Kızılay, ünlü iş adamları, dernekler, vakıflar, belediyeler, kaymakamlıklar, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ünlü sanatçılar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır

.DERNEK VE VAKIFLAR TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR

KIZILAY'IN YAPTIĞI YARDIMLAR

KIZILAY YARDIM BAŞVURUSU

DEVLET TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLARDAN NASIL YARARLANILABİLİR?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARDIM BAŞVURU SORGULAMA

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIM BAŞVURUSU SORGULAMA

DEVLET YARDIMLARINI KİMLER ALABİLİR?

Kimsesiz,

İşsizer,

Geliri olmayanlar,

Açlık sınırında olanlar,

Asgari ücretin üçte birinin altında kalanlar.

Kronik hastalar

Engelli hastalar

65 yaş üstü

Muhtaç şehit ve gaziler

DEVLET YARDIM BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

İkametgah belgesi,

Kira sözleşmesi,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Fakirlik belgesi,

Sosyal yardım başvuru formu,

SGK gelir ya da gelirsizlik belgesi

Mal beyanına ilişkin belgeler

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU

Pandemi sosyal destek yardımları için başvuruda bulunmak isteyenler en az iki defa başvuruda bulunabilir. Bu sene verilen pandemi destek ücret ise 1100 TL olarak belirlendi. Pandemi sosyal destek başvurusu için https://www.turkiye.gov.tr/ashb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu bu adres üzerinden bilgileri doldurarak başvuru yapılması mümkündür.

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