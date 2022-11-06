DEVLET YARDIMI ALMA KOŞULLARI

Birçok kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahibi olan kişilere devlet yardım etmektedir. Geçimini sağlayamayan kişilere belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve daha birçok başka kurum yoksul kişilere yardımda bulunulmaktadır.
Yoksul vatandaşlara eğitim, giysi, eşya, yakacak, sağlık gibi pek çok yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar sayesinde birazda olsa ihtiyaç sahipleri rahatlamaktadır. Yardımda bulunan kurumlar ise Kızılay, ünlü iş adamları, dernekler, vakıflar, belediyeler, kaymakamlıklar, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ünlü sanatçılar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır
.DERNEK VE VAKIFLAR TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLARİhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek adına yapılan yardımlar arasında giyim, barınma, burs, daha çok para yardımları yapılmaktadır. Yardımda bulunan vakıflara örnek verecek olursak; İyilik Derneği, Ahbap Derneği, Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Türkiye Eğitim Vakfı, Vuslat Derneği, Beşir Derneği, Türkiye Sokak Çocukları Vakfı gibi.
KIZILAY'IN YAPTIĞI YARDIMLARGerçekleşen afetler sonrasında mağduriyet yaşayan kişiler için Kızılay devreye girmektedir. Kızılay afetzedelere, barınma, sağlık, gıda ve giyim gibi yardımlar yapmaktadır.
KIZILAY YARDIM BAŞVURUSUKızılay tarafından yapılan yardımlardan yararlanmak isteyenler başvuru yapmak üzere Kızılay şubelerine gidebileceği gibi birde resmi sayfa üzerinden başvuru gerçekleştirilir. Bununla beraber ALO 168 hattı da başvurular için kullanılabilir.
DEVLET TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLARDAN NASIL YARARLANILABİLİR?Sosyal yardımlar üzerinden başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurunun nasıl yapılacağını merak etmektedir. Hangi kurum üzerinden başvuru yapılacaksa o kurumun başvuru formu doldurulur ve istenilen evraklar tamamlanarak teslim edilir. Formun ve evrakların incelenmesi sonrasında gerekli görülürse ikametgah da istenebilir. Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme sonrasında kişinin yardım alıp almayacağı belirlenir.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARDIM BAŞVURU SORGULAMAVakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden yardım başvurusunda bulunanlar sonuçlarını öğrenmek için bölge müdürlüklerine giderek ya da arayarak bilgi sahibi olabileceği gibi https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama adres üzerinden de sorgulama gerçekleştirilir.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIM BAŞVURUSU SORGULAMAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım başvurusunda bulunan kişilerin sonucun ne olduğunu öğrenmek adına e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresi üzerinden sorgulama yapabilir. Bunun yanı sıra ALO 183 ve 144 hatları aranarak bilgi sahibi olunur.
DEVLET YARDIMLARINI KİMLER ALABİLİR?Yoksul,
Kimsesiz,
İşsizer,
Geliri olmayanlar,
Açlık sınırında olanlar,
Asgari ücretin üçte birinin altında kalanlar.
Kronik hastalar
Engelli hastalar
65 yaş üstü
Muhtaç şehit ve gaziler
DEVLET YARDIM BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLARKimlik kartı fotokopisi,
İkametgah belgesi,
Kira sözleşmesi,
Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
Fakirlik belgesi,
Sosyal yardım başvuru formu,
SGK gelir ya da gelirsizlik belgesi
Mal beyanına ilişkin belgeler
PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU
Pandemi sosyal destek yardımları için başvuruda bulunmak isteyenler en az iki defa başvuruda bulunabilir. Bu sene verilen pandemi destek ücret ise 1100 TL olarak belirlendi. Pandemi sosyal destek başvurusu için https://www.turkiye.gov.tr/ashb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu bu adres üzerinden bilgileri doldurarak başvuru yapılması mümkündür.