Depremzedeler kaç lira destek alacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili bilgiler verdi. Bölgeye 24 milyon TL destek gönderildiğini söyleyen Soylu, ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara 41 bin lira yardımda bulunulacağını da açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun destek programında yer alan yardımları şöyle açıkladı:

– Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek. Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köylerde yıkılan evler için de 16 bin lira destek vereceğiz.

– Şu ana kadar bölgeye 24 bin 402 çadır ve 400 genel amaçlı çadır sevk edildi. Elazığ ve Malatya’da günlük olarak 50 bin kumanya dağıtılacak

“ELAZIĞ’A 2 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hasarlı bina sayılarıyla ilgili bilgi verdi:

– Bugün itibarıyla Elazığ merkez, Sivrice ve Maden’de 50 yıkık binamız mevcut. 308 ağır hasarlı, 150 de orta hasarlı binamız mevcut. Bu binalarımızdan 22 tanesi acil yıkılacak binalardan oluşuyor. 500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışmaları titizlikle yapmaya devam ediyor.

– Elazığ’a 2 bin konut inşa edeceğiz, etüt çalışmaları bugün itibariyle başladı. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Mustafa Paşa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi başlatacağız.

“DURUMU AĞIR OLAN VATANDAŞIMIZ BULUNMUYOR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralanan ve tedavi görenlerle ilgili şunları söyledi:

– Toplam 1607 vatandaşımız hastanelere müracaat etti. Hastanelerde tedavileri devam eden 86 vatandaşımız var. 18 vatandaşımızın yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor. Durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor.

– Azize Çelik’in genel durumu iyi, bilinci açık. Tedbir amaçlı tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Eşi ve iki çocuğuna gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra serviste takipleri devam ediyor. 2.5 yaşındaki Yüsra ve annesi Ayşe Yıldız’ın tedavileri de devam ediyor.