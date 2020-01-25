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Giriş Tarihi : 25-01-2020 14:38   Güncelleme : 25-01-2020 14:47

Depremde vefat eden anne ve oğluna hüzünlü veda

Elazığ'daki depremde yaşamını yitiren anne Fatma Yıldız ile 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Abbas'ın cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Depremde vefat eden anne ve oğluna hüzünlü veda

Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde depremde Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezinde yaşayan Say ailesinin evi çöktü. Depremde, anne Gazal Say ile oğlu Yusuf Ali Say, enkazı altında kaldı. AFAD, İtfaiye, sağlık ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı.

 

En acı veda Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi

 

Gazal Say ve oğlu Yusuf Ali Say'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alınarak Doğanyol Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Say ailesinin yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu gözyaşları içinde toprağa verildi.

 

 

En acı veda Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi

ETİKETLER: elazığ deprem cenaze fatma yıldız doruk abbas
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