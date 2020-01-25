Deprem sırasında kalp krizinden öldü

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. 42 yaşındaki Mehmet Çetin sarsıntı sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde oturan Mehmet Çetin, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapılıp, fenalaştı. Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetin’in kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen 42 yaşındaki Çetin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı