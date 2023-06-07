Tunçbilek Medya | Gazete Tunçbilek
HV
08 HAZİRAN Perşembe 12:11
Mobil Arama Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

depo- üretimde çalışacak

depo- üretimde çalışacak

DİĞER İLANLAR
Giriş Tarihi : 07-06-2023 16:56   Güncelleme : 07-06-2023 16:56
depo- üretimde çalışacak

OSTİM'deki fabrikamızda depo- üretimde çalışacak Vasıflı- Vasıfsız Bay, Bayan eleman.

0543.850 86 33

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER:
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter