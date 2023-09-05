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DEPO SEVKİYAT ŞOFÖRÜ. E SINIFI EHLİYETLİ - ERTÜRK ÇİKOLATA

DEPO SEVKİYAT ŞOFÖRÜ. E SINIFI EHLİYETLİ - ERTÜRK ÇİKOLATA

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 05-09-2023 08:28   Güncelleme : 06-09-2023 14:53
DEPO SEVKİYAT ŞOFÖRÜ. E SINIFI EHLİYETLİ - ERTÜRK ÇİKOLATA

ERTÜRK Çikolata'ya E-Sınıfı dijital ehliyetli, SRC ve Psikoteknik belgeleri olan, depo sevkiyat Şoförü alınacaktır. Ücret tatminkardır. 0312.397 28 08
 

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