DEPO SEVKİYAT ŞOFÖRÜ. E SINIFI EHLİYETLİ - ERTÜRK ÇİKOLATA

ERTÜRK Çikolata'ya E-Sınıfı dijital ehliyetli, SRC ve Psikoteknik belgeleri olan, depo sevkiyat Şoförü alınacaktır. Ücret tatminkardır. 0312.397 28 08
İLAN SORUMLUSU
EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR
ARGON VE GAZALTI KAYNAKÇISI, PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, UNİVERSAL TORNACI, VASIFSIZ ELEMANLAR, SARAY KERESTECİLER'E
BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA
SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK
MANİKÜRCÜ ve PROTEZ TIRNAKTAN ANLAYAN BAYAN- RN KUAFÖR