Tunçbilek Reklam | Gazete Tunçbilek
HV
04 EYLÜL Pazartesi 12:49
Mobil Arama Galeriler Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

DEPO SEVKİYAT ŞOFÖRÜ

DEPO SEVKİYAT ŞOFÖRÜ

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 19-08-2023 13:13   Güncelleme : 19-08-2023 13:13
DEPO SEVKİYAT ŞOFÖRÜ

ERTÜRK Çikolata'ya dolgun maaşla E-Sınıfı dijital ehliyetli, SRC ve Psikoteknik belgeleri olan, depo sevkiyat Şoförü alınacaktır. 0312.397 28 08
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: şOFÖR
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter