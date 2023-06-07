depo elemanı depo elemanı DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 07-06-2023 16:42 Güncelleme : 07-06-2023 16:42 7 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Çay ve Yemek dağıtımına bakacak depo- üretimde çalışacak OSTİM'deki işyerimize B ehliyetli, askerliğini yapmış, 45 yaşını geçmemiş, sürekli çalışacak depo elemanı aranmaktadır. 0553.441 11 43 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Metalürji ve Malzeme Mühendisi Vasıflı vasıfsız Elemanlar SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı E-ehliyetli, C plaka Keçiören ve Sincan bölgesinden TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay iş makinası tamir ustası Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli