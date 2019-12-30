GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-12-2019 16:38

Denizli'de patlama: 6 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 3'ü İran uyruklu 6 kişi yaralandı.

Denizli'de patlama: 6 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 3'ü İran uyruklu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi'nde dört katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan İran uyruklu Nastaran Mohammadi (37), Reza Matoori Alizad, Yousef Ranmanae Sevigihiazar (38) ile Melike Hoşgören (23), Funda Bürüç (24), Şekip Karakuş (22) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlama sonrası ikinci kattan atlayan Reza Matoori Alizad'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada patlamanın etkisiyle dairenin duvarları yıkılırken binada büyük çaplı hasar oluştu. Yıkılan duvar ve eşya parçalarının çevredeki binalara da zarar verdiği görüldü.

Evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, patlamanın doğal gazdan olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. 

ETİKETLER: DENİZLİ DOĞAL GAZ PATLAMA İTFAİYE
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA