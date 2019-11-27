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Giriş Tarihi : 27-11-2019 09:00

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"İlk belirlemelere göre can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok"

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Çardak ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi. 

Etiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çardak merkezli 4 büyüklüğündeki depremin, ilçe ile Bozkurt ve kent merkezinde de hissedildiğini, depremin ardından kaymakam, belediye başkanı ve muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını belirtti. 

Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir bilgi almadık." dedi.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da "İlçemizde saat 23.04'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde şükürler olsun ki can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

ETİKETLER: denizli deprem afad
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