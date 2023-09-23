SAVUNMA SANAYİ
SEKTÖRÜNDEKİ fabrikamıza
DENEYİMLİ İmalat Ustaları ve
İMALAT Yardımcı elemanlarıyla
DENEYİMLİ Kaynakçılar ve
TAŞLAMACI Baylar alınacaktır. 0555.873°07°90- 0312.267°54°54
DENEYİMLİ KAYNAKÇILAR, TAŞLAMACILAR, İMALAT USTALARI. SAVUNMA SANAYİ FABRİKASINA
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SAVUNMA SANAYİ
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ÇANKAYA YILDIZ'DAKİ EVİMİZE HAFTADA BİR YARIM GÜN TEMİZLİKÇİ BAYAN
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DEMİR ÇELİK İŞLERİ FABRİKAMIZA 22- 40 YAŞLARINDA ELEMAN . KAZAN KERESTECİLER SİTESİ. OSTİMDEN SERVİSİMİZ VARDIR
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WYNDHAM OTEL'E 35- 40 YAŞLARINDA BULAŞIKÇI ve GARSON
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