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DEMİR ÇELİK İŞLERİ FABRİKAMIZA 22- 40 YAŞLARINDA ELEMAN . KAZAN KERESTECİLER SİTESİ. OSTİMDEN SERVİSİMİZ VARDIR

DEMİR ÇELİK İŞLERİ FABRİKAMIZA 22- 40 YAŞLARINDA ELEMAN . KAZAN KERESTECİLER SİTESİ. OSTİMDEN SERVİSİMİZ VARDIR

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 13-09-2023 17:18
DEMİR ÇELİK İŞLERİ FABRİKAMIZA 22- 40 YAŞLARINDA ELEMAN . KAZAN KERESTECİLER SİTESİ. OSTİMDEN SERVİSİMİZ VARDIR

KAZAN Kerestecilerde Demir- Çelik tedariği üzerine çalışan firmamızda, malzeme kesimi yapan, testere makinalarında ve tavan vinci kullanımında yetiştirilmek üzere veya yetişmiş 22- 40 yaşlarında atölyede çalışacak Eleman aranıyor. Ostim'den servisimiz vardır. 0312.544 68 31- 0530.889 44 81
 

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ETİKETLER: DEMİR ÇELİK ELEMAN OSTİM
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