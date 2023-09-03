DEMİR ÇELİK FİRMASINA (Kazan Kerestecilerde) ATÖLYEYE 22- 40 YAŞLARINDA ELEMAN

KAZAN Kerestecilerde Demir- Çelik tedariği üzerine çalışan firmamızda, malzeme kesimi yapan, testere makinalarında ve tavan vinci kullanımında yetiştirilmek üzere veya yetişmiş 22- 40 yaşlarında atölyede çalışacak Eleman aranıyor. Ostim'den servisimiz vardır. 0312.544°68.31- 0530.889°44°81



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