DEKAN ORHAN ACAR İSTİFA ETTİ

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Vekili 58 yaşındaki Orhan Acar, katıldığı bir video konferansta kameranın açık olduğunu farketmeyip, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” sözlerinin duyulması ve olayın basına yansımasının ardından görevinden istifa etti.
Üniversitede bu konuda yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi.
“Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar’ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir.”