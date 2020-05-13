EĞİTİM
Giriş Tarihi : 13-05-2020 11:40

DEKAN ORHAN ACAR İSTİFA ETTİ

Gazi Üniversitesinde

DEKAN ORHAN ACAR İSTİFA ETTİ

         Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Vekili 58 yaşındaki  Orhan Acar, katıldığı bir video konferansta kameranın açık olduğunu farketmeyip, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” sözlerinin duyulması  ve olayın basına yansımasının ardından  görevinden istifa etti.           

          Üniversitede bu konuda  yapılan  yazılı açıklamada şöyle denildi.

“Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar’ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir.”

 

 


 

 

 

 

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