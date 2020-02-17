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Giriş Tarihi : 17-02-2020 11:24

Defalarca bıçakladı! Düzce'de korkunç olay

Denizli'nin Cumayeri ilçesinden çok acı bir haber geldi. Bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan Ziya Pirdal (28), tartışmanın ilerlemesinden sonra eşi Özlem Pirdal (25)'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Ziya Pirdal, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Defalarca bıçakladı! Düzce'de korkunç olay

Olay, saat 03.30 sıralarında, Cumayeri'ndeki apartman dairesinde meydana geldi.

Ziya Pirdal ile eşi Özlem Pirdal, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ziya Pirdal, ekmek bıçağını alarak, eşine defalarca sapladı.

Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Özlem Pirdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay sonrası evden kaçan Ziya Pirdal ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

İki çocuk annesi Özlem P'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER: DÜZCE DENİZLİ ÖZLEM PİRDAL ZİYA PİRDAL KADIN CİNAYETİ
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