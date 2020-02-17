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Defalarca bıçakladı! Düzce'de korkunç olay

Denizli'nin Cumayeri ilçesinden çok acı bir haber geldi. Bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan Ziya Pirdal (28), tartışmanın ilerlemesinden sonra eşi Özlem Pirdal (25)'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Ziya Pirdal, polis ekipleri tarafından yakalandı.