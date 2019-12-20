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KPSS tercihlerinde yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.