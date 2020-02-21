EKONOMİ
Giriş Tarihi : 21-02-2020 17:16

Altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 321 bin 800 liraya yükseldi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 319 bin 500 lira, en yüksek 321 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 artışla 321 bin 800 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 182 milyon 997 bin 909,94 lira, işlem miktarı ise 3.719 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 188 milyon 797 bin 106,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İş Bankası, Rona Döviz ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

 

ETİKETLER: altın kilogramı borsa istanbul kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası altın fiyatı
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA