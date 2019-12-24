İçişleri Bakanlığı: Park yasağına uymayan araçlar parka çekilmeyecek

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde parka çekilmeyecek, bu araçlara ceza yazılacak. -

Ankara İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde parka çekilmeyecek, bu araçlara ceza yazılacak. Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin. Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.