DÜNYA
Giriş Tarihi : 05-03-2020 16:25

AB Konseyi Başkanı Michel Putin ile 'İdlib'i görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'i görüştü.

AB Konseyi Başkanı Michel Putin ile 'İdlib'i görüştü

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'i görüştü.

Michel, Twitter'dan Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Michel, Putin'e "İdlib'de sürdürülebilir bir ateşkesin ve Suriye'deki savaşın sona ermesi için siyasi çözümün sağlanması gerektiği" görüşünü aktardığını ifade etti.

Paylaşımında, Suriye'deki sivillerin çektiği acıların son bulması gerektiğini vurgulayan Michel, insani yardımın öncelikli olduğunu kaydetti.

 

ETİKETLER: avrupa birliği ab michel putin rusya devlet başkanı
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2449
  • 2Trabzonspor2348
  • 3Galatasaray2448
  • 4Sivasspor2448
  • 5Beşiktaş2440
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2439
  • 8Göztepe2334
  • 9Gaziantep FK2431
  • 10Denizlispor2427
  • 11Gençlerbirliği2427
  • 12Antalyaspor2426
  • 13Yeni Malatyaspor2324
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2422
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2420
  • 18Kayserispor2419
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA