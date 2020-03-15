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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan umrecilere çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.