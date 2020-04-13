İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 465'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi

Roma

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e yükseldi

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