EĞİTİM
Giriş Tarihi : 24-12-2019 14:19

Samsun'da üniversite öğrencileri savaşan İHA geliştirdi

Samsun'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan üniversite öğrencilerince savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştirildi. -

Samsun'da üniversite öğrencileri savaşan İHA geliştirdi

Samsun

Samsun'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Karadeniz Yurdu'nda kalan 20 üniversite öğrencisi, kurs eğitmeni Cihan Alsoy öncülüğünde "KYK Karadeniz 0055" adını verdikleri bir savaşan İHA tasarladı. 

 

Radara yakalanmaması ve hafif olması için gövdesi fotoblok kartondan yapılan İHA, hızlı uçuşunun yanı sıra belirlenen noktalara yük bırakma özelliğine de sahip.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için ücretsiz kurslar düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda yurt bünyesinde model uçak ve pilotaj atölyesi kurduklarını belirten Kasapoğlu, "Öğrencilerimiz 2 yıldır aldıkları eğitimin karşılığında savaşan İHA yapmayı başardı. Bu, öğrencilerimizin neler yapabileceğinin çok güzel örneği oldu. Burada öğrencilerimiz her şeyi kendileri tasarlayıp yapıyor." dedi.

Alsoy ise öğrencilerle ilk olarak model uçak ürettiklerini, bunda başarılı olunca İHA yapmaya odaklandıklarını anlattı.

Çalışmaları sonucunda 100 kilometre menzilli savaşan İHA tasarladıklarını dile getiren Alsoy, "Menzili içinde istenilen koordinatların fotoğraf ve videosunu gönderebiliyor. Füze veya patlayıcı taşıma ve bırakma kapasitesine de sahip. Deneme çalışmalarını tamamladık. İHA, karbondan da üretilebilir." diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Can Arı ise üniversitede öğrendiği teorik bilgileri kursta pratiğe döktüğünü aktararak, Türkiye'deki havacılığı ilerleyen yıllarda dünyada üst seviyeye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

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ETİKETLER: amsun üniversite öğrencileri iha savaşan insansız haca aracı
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