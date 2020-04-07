SAĞLIK
Giriş Tarihi : 07-04-2020 07:36

New York'ta Kovid-19 yasaklarına uyma oranı yüzde 95

ABD'nin New York eyaletinde Kovid-19 salgınını kontrol etmek için uygulanan yasaklara halkın neredeyse tamamının uyduğu ortaya çıktı.

New York'ta Kovid-19 yasaklarına uyma oranı yüzde 95

New York

ABD'nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol etmek için uygulanan yasaklara halkın neredeyse tamamının uyduğu ortaya çıktı.

Ülke genelinde ticaretten siyasete birçok alanda hazıladığı kamuoyu araştırmalarıyla tanınan Siena College Araştırma Enstitüsü (SCRI), Kovid-19'a ilişkin bir anket yaptı.

New York'ta yaşayan 402 kişi üzerinde yapılan ankette katılımcıların yüzde 42'sinin kendi isteğiyle karantina kararı aldığını, yüzde 39'unun sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiğini ve yüzde 14'ünün zorunlu olduğu için karantinaya girdiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 95'i eyalette salgınla mücadele için uygulanan önlemlere uyduğunu ifade etti.

Ankette, 50 yaş altı katılımcıların neredeyse yarısı işsiz kalmaktan, yüzde 82'si sağlıklarından endişe duyduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 75'inden fazlası da salgının neden olacağı maddi zorluklardan korktuğunu vurguladı.

Öte yandan New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği günlük basın toplantısında, artan vaka sayısı nedeniyle eyaletteki hastaneler üzerinde sürdürülemez bir baskının bulunduğunu söyledi.

Eyalet yönetiminin sağlık sisteminin ciddi sıkıntıda olduğuna dikkati çeken Cuomo, vatandaşların karantina kurallarına uyma ve sosyal mesafeyi koruma konusunda hassas olmaları gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: korona virüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA