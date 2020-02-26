İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı

İtalya ve komşu ülkeleri sınırları kapatmanın "orantısız ve etkisiz" olacağı konusunda mutabık kaldı.

Roma

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin geçen cumadan bu yana arttığı ülkede ölü sayısı dün itibariyle çift haneli rakamlara ulaştı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ülkede pazartesinin ardından dün de 2 kadın, 2 erkek olmak üzere 4 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü ve can kaybı 11'e ulaştı.

Ülkede dün hayatını kaybedenlerin 76, 83, 84 ve 91 yaşlarında olduğu belirtildi. Son vakalarla birlikte Kovid-19'un hızlı şekilde yayıldığı Lombardiya bölgesinde ölenlerin sayısı 9'u bulurken, diğer kayıplar ise Veneto'da oldu.

İtalya genelinde koronavirüs vaka sayısı da 323'e yükselirken, salgının diğer bölgelere de sıçramaya başlandığı gözlendi. Kuzeydeki Bergamo kentinden güneydeki Sicilya adasının merkezi Palermo kentine tatile giden 3 kişide de Kovid-19'a rastlandı.

Roma'da peş peşe koronavirüs zirveleri

Bu arada, ülkenin kuzeyi Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçerken, başkent Roma'da dün bir zirve yapıldı, bugün de başka bir önemli toplantı gerçekleştirilecek.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, dün komşu ve yakın ülkeler Slovenya, Avusturya, İsviçre, Almanya, Hırvatistan ve Fransa’dan mevkidaşlarını Roma'da ağırladı.

Speranza, son derece olumlu bir toplantı yaptıklarını belirterek, sınırların kapatılmasının abartılı bir önlem olacağı konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Speranza, "Sınırları kapatmak, orantısız ve etkisiz bir önlem olur." dedi.

Bakan Speranza, bugün de AB Komisyonu Sağlık İşleri Üyesi Stella Kyriakides, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Andrea Ammon ile bir araya gelecek.

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki pek çok kent ve kasabada tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilip veya ertelenirken, iş yerleri, okullarda faaliyetlere bir hafta zorunlu ara verilmişti.

Başbakan Giuseppe Conte de cumartesi günü olağanüstü topladığı bakanlar kurulunda, koronavirüsün hızla yayıldığı bölgelerde karantinaya alarak, giriş-çıkışların sınırlandırıldığını açıklamıştı.

Yunanistan'da Kovid-19 korkusu nedeniyle maske sıkıntısı yaşanıyor

İtalya'dan doğrudan gemi seferlerinin yapıldığı Yunanistan'ın Patra kentindeki eczanelerde maske sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, İtalya'da, virüs vakalarının artış göstermesi Patra'daki vatandaşların büyük bir panik yaşamasına yol açtı.

Vatandaşların maske alabilmek için eczanelere akın ettikleri aktarılan haberlerde, Patra'daki eczanelerde tüm maskelerin tükendiği belirtildi.

Atina Eczacılar Birliği Başkanı Konstantinos Lurantos, ΑΑ muhabirine yaptığı açıklamada, maske sıkıntısının sadece Patra kenti ile sınırlı kalmadığını, başkent Atina da dahil olmak üzere Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de aynı durumun söz konusu olduğunu belirtti.

Lurantos, "İtalya'daki vakaların artması Yunanistan'da korkuya neden oldu. İnsanlar maske bulabilmek için eczanelere adeta akın ediyor. Şu an sadece Patra'da değil, Yunanistan'ın diğer şehirlerindeki eczanelerde de maske sıkıntısı yaşanıyor." dedi.

Fransa'da iki yeni vaka

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Hastalardan birinin 13 Şubat'ta Çin'den geldiğini ve Paris'te bir hastanede tedavi altına alındığını bildiren Salomon, diğer hastanın ise virüsün etkili olduğu İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'ne seyahat ettiğini ve Fransa'nın Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinde hastanede karantina altında tutulduğunu açıkladı.

Diğer yandan İtalya'nın başkenti Roma'ya ziyaret gerçekleştiren Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, İtalya ile sınırları kapatmayacaklarını ve düzenlenmesi planlanan büyük etkinlikleri iptal etmeyeceklerini belirtti.

Fransa'da daha önce 12 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bu kişilerin 11'i iyileşmiş, biri ise hayatını kaybetmişti.