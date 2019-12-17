Beşiktaş, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak

Siyah-beyazlı takım, 3-10 Ocak tarihindeki kampta Mezökövesd ve Altınordu ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul Beşiktaş, Süper Lig'in devre arasında Antalya'da yapacağı kampta iki hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbol takımının, 3-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği kamptaki hazırlık maçlarının tarihi belli oldu. Kamptaki ilk hazırlık maçını 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Macaristan 1. Lig ekibi Mezökövesd ile oynayacak Beşiktaş, 10 Ocak Cuma günü saat 16.30'da ise TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak. Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.