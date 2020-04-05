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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,﻿﻿﻿ 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.