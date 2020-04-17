Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç ve nisan ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.
3- TÜİK, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini yayımlayacak.
4- TOBB, martta kurulan-kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.
5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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